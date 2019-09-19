الين يرتفع بعد إبقاء الفائدة اليابانية.. والدولار يتعثر

من ناحية أخرى، تتركز الأنظار على الكرونة النرويجية في الوقت الذي يجتمع فيه البنك المركزي في النرويج، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيرفع الفائدة، بينما يعلن بنك إنجلترا المركزي عن قراره بخصوص السياسة في وقت لاحق، في ظل استمرار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وزادت العملة اليابانية إلى 107.79 ين للدولار، قبل أن تقلص مكاسبها لترتفع 0.4 بالمئة إلى 108.06 ين.
وتراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات، إذ يواجه صعوبة في الارتفاع، على الرغم من تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نبرة أكثر ميلا إلى التشديد النقدي عن المتوقع في اجتماعه، الأربعاء.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، اليوم 0.1 بالمئة إلى 98.481، بينما انخفضت العملة الأميركية مقابل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1037 دولار لليورو.
وشهد الدولار الأسترالي أسوأ أداء يومي في شهر بعد أن زادت توقعات إقدام البنك المركزي على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، عقب وصول معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عام.
ونزل الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين، عند 0.6782 دولار أميركي.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2468 دولار. ومن المقرر أن تصدر مبيعات التجزئة البريطانية الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، وأن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن السياسات في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.
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