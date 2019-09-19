نهب محامي بالشارع العام بشرق النيل

التاريخ: 19-سبتمبر-2019
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ألقت مباحث شرق النيل القبض على اربعة متهمين بمنطقة الشليخة بشرق النيل تم اتهامهم وفقاً للمادة 175 من القانون الجنائي النهب وذلك بعد ان تقدم محامي ببلاغ لدى شرطة حلة كوكو يفيد فيه بان اربعة اشخاص قاموا بايقافه بالشارع العام بشرق النيل واخذوا منه مبلغ ستة الف دولار كما اخذوا منه مبلغ مائة وخمسة الف جنيه وفروا هاربين.
عليه دون بلاغ بالواقعة وتم تكوين تيم من شرطة المباحث التي القت القبض على المتهمين وبحسب صحيفة الدار اقروا بارتكابهم للجريمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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