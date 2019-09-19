ارتفاع الإصابة بـ(الكوليرا) في النيل الأزرق

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع حالة الإصابة بالكوليرا في النيل الأزرق إلى (90) حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالة اشتباه بالكوليرا في سنار أثبتت الفحوصات منها حالتي إصابة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة. Advertisements وقال وكيل الوزارة المكلف سليمان عبد الجبار لمصادر أمس، إن حالات الإصابة الجديدة بالمرض التي سجلت في سنار لها علاقة “قرابة” بإصابات النيل الأزرق، ولفت إلى ظهور (9) إصابات جديدة للمرض في النيل الأزرق أمس الأول ليرتفع عدد الحالات إلى (90) حالة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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