التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة Advertisements تقدمت احدى المواطنات الى نيابة بحري ببلاغ في مواجهة فنان شاب اشتهر في الآونة الاخيرة واصبح له قاعدة من الشباب والمعجبين. وافادت الشاكية في بلاغها للنيابة بان الفنان الشاب قد تحرش بها لتقوم النيابة بتدوين البلاغ وبعدها قام المتحري بسماع افادات الشاكية حول الواقعة التي روتها الى ان اكمل المتحري كافة الاجراءات المتعلقة بالبلاغ وذلك لاستدعاء الفنان الشاب للتحري معه حول صحة الواقعة التي ادعت فيها الشاكية التحرش بها من قبل الفنان وسوف ترصد صحيفة الدار تطورات البلاغ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ تحرش في مواجهة فنان شاب شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.