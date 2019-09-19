بدء اجراءات محاكمة فنان شعبي بانتحال صفة الموظف العام

اكملت شرطة قسم المدينة ببحري كافة تحرياتها الاولية في البلاغ المدون في مواجهة فنان شعبي من احدى الولايات لانتحاله صفة الموظف العام واستعمال الشارات العسكرية والتعامل بها وفق المواد93/60 من القانون الجنائي.

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ويواجه ايضاً بلاغاً منفصل لحيازة سلاح وذلك على خلفية ضبطه من قبل افراد المباحث بالاشتباه عندما كان داخل عربته التي وضع بداخلها زياً عسكرياً وتم امره بالتوقف بيد انه حاول اطلاق رصاص على افراد الشرطة التي دعتهم الضرورة لاطلاق ذخيرة في الهوا

وتم اقتياده لقسم الشرطة واخضاعه لتحريات في بلاغين منفصلين بحسب صحيفة آخر لحظة, ومن ثم وجهت النيابة تهمى واحالت الملف للمحكمة التي عقدت جلستها الاجرائية وحددت جلسة سماع الشاكي والمتحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365