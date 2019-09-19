مقتل شاب طعناً بالسكين على يد شقيقه الأكبر بام درمان

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه طعناً بالسكين على يد شقيقه بمنزلهما بالثورة بام درمان بين خلافات حادة نشبت بينهما وتطور النقاش الى عراك بينهما عندها قام الشقيق الاكبر بحمل سكين تمكن من طعن شقيقه مما ارداه قتيلاً في الحال. Advertisements وتم اخطار الشرطة بالحتدثة التي حضرت الى مسرح الجريمة وتحريزه ورفع البصمات وارسالها الى المعامل الجنائية التي حضرت الحادث برفقة الادلة الجنائية وبحسب صحيفة آخر لحظة امرت الشرطة بتحويل الجثة الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها والقت القبض على المتهم واخضعته للتحريات بموجب المادة 130 جنائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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