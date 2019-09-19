“حميدتي” يتوجه إلى الإمارات في زيارة خاصة

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أن عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” توجه أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ووصفت المصادر، الزيارة بالخاصة تلبية لدعوة تلقاها من قيادة دولة الإمارات، ولم تستبعد المصادر أن يكون “حميدتي” سافر على متن طائرة خاصة، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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