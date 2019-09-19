مناوي: (قحت) تتحايل على الشعب وتصنع خندقاً للعنصرية

هاجم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، “قِوى الحُرية والتّغيير”، وقال إنّها مجموعة من التنظيمات تُمارس تصرُّفات جاهلة وتصنع خندقاً للعُنصرية، مِمّا يُؤدي لعدم رفع اسم البلاد من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب.

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وقال مناوي لمصادر، إنّ (قحت) تجمع لبعض التنظيمات التي اتّفقت أن تتحايل على الشعب وراء مَظَلات شبه مدنية وبعض المُصطلحات كالمدنية والتكنوقراط ونبذ المُحاصصة وغيرها، وأكّد أنّ هذه الأشياء جعلتها خندقاً لحماية الوضع العُنصري القديم كشفته الحقائق أخيراً – حسب قوله.

وأضاف مناوي: “لذلك لا أرى شَخصَاً في (قَحت) يُريد السلام لأنّ جميعهم يتّفقون في أبغض الشيئين؛ وهما احتكار السلطة والفُرص لإبقاء المركز مركزاً والهامش هامشاً ونبذ عملية السلام ووضع العراقيل حولها بالقدر الذي يمنع الحركات ويجعلها بعيدة عن قواعدها حتى فترة الانتخابات”، وأشار إلى أنّ بعض قِوى (قحت) تهرول نحو الانتخابات المُبكِّرة قبل استعداد الآخر، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)