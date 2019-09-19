الدعم السريع: (سنخلع الكاكي ونلبس أبرول الصحة)

أكد مدير الاعلام بقوات الدعم السريع المقدم مصعب أحمد محمد سالم, استعداد قوات الدعم السريع وجاهزيتهم لمشاركة المواطن ومعالجة كافة قضاياه, وأوضح مصعب دعمهم لحملة الرش الرزازي بولاية الخرطوم, لان حمايتهم لصحة المواطن لا تقل اهمية عن امنه وسلامته, مؤكداً استنفار كافة القوات بالولاية للعمل على تعزيز الصحة ومكافحة الاوبئة.

مؤكداً ان افراد القوات خرجوا من بيوت سودانية وهمهم الوحيد الوقوف مع المواطن جنباً اللى جنب, واعلن مصعب عن عملهم ضمن برنامج شامل يهدف الى تعزيز الصحة والتنمية بكافة اشكالها.

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وأضاف (حا تلقونا مع العامل عمال ومع المزارع مزارعين وح نخلع الكاكي ونلبس الأبرول والكمامة لمكافحة الباعوض والذباب”, مؤكداً تواجدهم بالقرب من المواطن متى ما احتاجهم.

وقال مصعب كما اوردت صحيفة آخر لحظة, ان مشاركة الدعم السريع في حملة مكافحة نواقل الامراض تأتي استشعاراً للسمؤولية تجاه المجتمع, وارتباطها بالمفهوم الشامل للأمن مطالباً المواطنين بالتعاون والتجاوب مع الحملة.

واكد على مساهمة “الدعم السريع” في مثل هذه الاعمال حتى يتم الوصول الى بيئة صحية ومعافاة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)