نقابة المعلمين تخاطب حمدوك بشأن إلغاء عطلة السبت

طالبت نقابة المعلمين المعلمين أمس, وزارة التربية والتعليم, بضرورة تخصيص حافز لمقابلة قرار الغاء عطلة السبت للمعلمين.

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وقال القيادي بالنقابة د. حازم محمد إن النقابة رفعت مطالبها رسمياً للوزارة لتنفيذها, ملوحاً بإجراءات يمكن اتخاذها في حال تم رفض توفير متطلبات العمل, وتشمل الإجراءات -بحسب حازم- عدم الالتزام بقرار العمل في عطلة السبت, العطلة اذا لم تلتزم الجهات المعنية بتوفير متطلبات العمل.

وطالب برفع أجور المعلمين المتدنية, قائلاً كما اوردت صحيفة آخر لحظة, إن مرتب المعلم بالدرجة الأولى لا يغطي تكاليف “5” أيام بالشهر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)