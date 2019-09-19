اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نقابة المعلمين تخاطب حمدوك بشأن إلغاء عطلة السبت

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-سبتمبر-2019

1 مشاهدة

نقابة المعلمين تخاطب حمدوك بشأن إلغاء عطلة السبت

 

طالبت نقابة المعلمين المعلمين أمس, وزارة التربية والتعليم, بضرورة تخصيص حافز لمقابلة قرار الغاء عطلة السبت للمعلمين.

 

Advertisements

وقال القيادي بالنقابة د. حازم محمد إن النقابة رفعت مطالبها رسمياً للوزارة لتنفيذها, ملوحاً بإجراءات يمكن اتخاذها في حال تم رفض توفير متطلبات العمل, وتشمل الإجراءات -بحسب حازم- عدم الالتزام بقرار العمل في عطلة السبت, العطلة اذا لم تلتزم الجهات المعنية بتوفير متطلبات العمل.

 

 

وطالب برفع أجور المعلمين المتدنية, قائلاً كما اوردت صحيفة آخر لحظة, إن مرتب المعلم بالدرجة الأولى لا يغطي تكاليف “5” أيام بالشهر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين تخاطب حمدوك بشأن إلغاء عطلة السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا