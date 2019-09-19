اختيار باسل الزارو لتقديم افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي

اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الممثل الشاب باسل الزارو لتقديم حفلي افتتاح وختام المهرجان.

جاء ذلك في سياق بيان والذي أضاف أن التجهيزات للدورة الثالثة من المهرجان تجري على قدم وساق، حيث تنطلق فعاليات المهرجان اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول).

وأوضح البيان أن إدارة المهرجان استقرت على إسناد مهمة تقديم حفلي الافتتاح والختام، إلى الزارو، وسيقدم الزارو الحفلين "أونلاين" في بث مباشر على الصفحة الرسمية للمهرجان.

جدير بالذكر أن آخر عمل درامي لباسل الزارو، كان عبر مشاركته في مسلسل "الحرملك"، الذي عرض ‏خلال شهر رمضان الماضي، مع مجموعة من نجوم الوطن العربي منهم درة وجمال سليمان.

يذكر أن الممثلة المصرية، سوسن بدر، كانت قد اعتذرت عن عدم المشاركة في التحكيم بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأصدرت بدر بيانا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أعلنت فيه اعتذارها عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، بسبب خضوعها لجراحة دقيقة.

وقالت سوسن بدر، في البيان: "نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناء على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".