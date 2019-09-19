بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى أبوظبي

قال مندوب عن وسائل الإعلام، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر السعودية متجهًا إلى أبوظبي.

ويزور بومبيو المنطقة بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

وخلال اجتماع مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بعدما وصل المملكة أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة، تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير منفصل عن الاجتماع أن بومبيو أدان الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص، وأيد دعوة السعودية لمشاركة خبراء دوليين في التحقيقات الجارية حول الهجمات.

ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع مع بومبيو أن الهجمات تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإلحاق الضرر بإمدادات الطاقة العالمية واقتصادها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بعد محادثاتهما إن الرجلين "اتفقا على ضرورة محاسبة النظام الإيراني لسلوكه العدواني المستمر المتهور والخطير".

وأخذت الولايات المتحدة التهديدات الإيرانية على محمل من الجد، حيث أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران، مؤكدا أن هناك الكثير من الخيارات الكثيرة الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

جاءت تلك التصريحات بعد أن عرضت السعودية حطاما لطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استخدمت في هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارها أدلة "لا يمكن دحضها" على العدوان الإيراني.

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وقال ترامب للصحفيين في لوس انجلس "هناك الكثير من الخيارات. هناك الخيار النهائي وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير. وسوف نرى". وأضاف "أقول أن الخيار النهائي يعني الحرب".

وأشار ترامب في تغريدة على تويتر إلى أنه أمر وزارة الخزانة "بتكثيف شديد للعقوبات" على إيران التي تنفي تنفيذ الهجوم.

وصرح للصحفيين بأنه سيتم الكشف عن الإجراءات الاقتصادية العقابية التي لم يحددها خلال اليومين القادمين.

وجاءت تغريدة ترامب في أعقاب تأكيدات أميركية بأن إيران تقف وراء الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي كما جاءت بعد ساعات من وصف السعودية للهجوم بأنه "اختبار حقيقي للإرادة الدولية".

في الأثناء، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال خبراء من المنظمة إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على منشأتي النفط.

وحذر المسؤول الدولي من عواقب "مدمرة" في حالة تصعيد الأزمة في المنطقة.

وحسب غوتيريش، فإن التحقيق الأممي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي أقر الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والدول الكبرى.