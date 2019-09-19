فرنسا ترسل 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو

أرسلت فرنسا سبعة خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط لأرامكو السعودية، السبت الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إن بلادها أرسلت سبعة خبراء عسكريين، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع أرض/جو، للمشاركة في تحقيقات بشأن هجمات على أرامكو.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد تحدث في وقت سابق اليوم الخميس عن إرسال الخبراء.

ونجحت السعودية بصبرها وحكمتها في تعاملها مع الهجوم الإرهابي على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة "أرامكو"، رغم قدرتها على الرد، في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بشأن ردع إرهاب إيران، بعد أن أثبتت بالأدلة تورط طهران بتلك الهجمات.

هذا النجاح بدأت تظهر بوادره في تحركات دولية وأممية للتحقيق في تلك الهجمات، وبحث إجراءات الرد المناسبة، خصوصا بعد أن ثبت أن تباطؤ العالم في مواجهة إرهاب إيران يرفع من كلفة مواجهته ويشجعها على المضي فيه ويزيد وتيرته وخطورته وتداعياته.

وفي السياق ذاته، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران عقب الهجمات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة إرسال فريق من الخبراء الدوليين إلى السعودية للتحقيق في تلك الهجمات.

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وعلى صعيد التحركات الدولية أيضا، جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية، الأربعاء، لبحث التوتر مع إيران.

تلك التحركات استبقتها تصريحات من مسؤولين تؤكد أهمية التحرك الجماعي لمواجهة تلك الهجمات، كان من أبرزها تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أهمية "الرد الجماعي" على الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة أرامكو بالسعودية.

وأشاد جونسون بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات، وطالب بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية، والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.

بدروه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعة لشركة أرامكو على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

أيضا أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.