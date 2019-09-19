وقالت الدكتورة فاطمة جوينون رئيسة الرابطة السنغالية لمكافحة السرطان، فى تصريحات صحفية، "نحن نعتقد أن سرطان الثدى أكثر أنواع السرطانات التى تصيب النساء هنا، لذلك سوف نوفر العلاج المجانى للمصابات به".
وفى الوقت نفسه قررت الحكومة السنغالية توفير العلاج للمصابين بأنواع السرطان الأخرى بتخفيض 60%.
وعلق مسئول فى منظمة الصحة العالمية على قرار الحكومة السنغالية بالتأكيد على أنه إجراء مناسب، وأعرب عن الأمل فى أن يسهم فى خفض نسب الوفيات ويساعد على التخفيف من حدة الفقر فى البلاد.
وقد تم تخصيص ما يوازى 1.6 مليار دولار من جانب الحكومة السنغالية لتطبيق هذا القرار، الذى جاء بعدما قررت الحكومة السنغالية فى عام 2013 تحمل نسبة 30 % من علاج المصابين بالسرطان فى البلاد.
ويُعرّف سرطان الثدي بأنه نمو غير طبيعي للخلايا المبطنة لقنوات الحليب أو لفصوص الثدي. غالباً ما يتكون الورم السرطاني في قنوات نقل الحليب وأحياناً في الفصوص وجزء بسيط جداً في بقية الأنسجة.
الأوعية الليمفاوية هي قنوات تحمل سائل شفاف ينقل مخلفات الأنسجة وخلايا المناعة من الثدي إلى عقد صغيرة تسمى العقد الليمفاوية، غالباً ما تصب الأوعية اللمفاوية إلى العقد الموجودة في منطقة الإبط وأحياناً إلى العقد فوق عظمة الترقوة أو تحت عظمة القص.
تستطيع الخلايا السرطانية الدخول إلى القنوات اللمفاوية والانتشار من خلال هذه القنوات إلى العقد الليمفاوية ومن ثم إلى أعضاء الجسم الأخرى وذلك عن طريق الأوعية الليمفاوية أو الأوردة الدموية.
يُصنّف إلى أنواع عديدة وذلك استناداً إلى مكان المنشأ: القنوات أو الفصوص أو الأنسجة الضامة، مدى انتشاره إلى الأنسجة المجاورة في الثدي (الغازي) أم عدم انتشاره (في موقعه)، وأخيراً إلى شكل الخلايا تحت المجهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لمرضى السرطان في السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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