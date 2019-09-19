بنوك مركزية في الخليج تتحرك بعد قرار الفدرالي الأمريكي

تحركت بعض البنوك المركزية في منطقة الخليج بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام.

وفي أعقاب القرار الأمريكي خفض البنك المركزي السعودي أمس أسعار الفائدة الأساسية إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة، كذلك خفض أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس القدر إلى 200 نقطة أساس.

من جهته قرر المصرف المركزي في الإمارات خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض اعتبارا من 19 سبتمبر الجاري. كما خفض المركزي الإماراتي أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضا بمقدار 25 نقطة أساس.

بينما قرر البنك المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند 3%، وذلك على غير العادة، إذ أن البنوك المركزية في منطقة الخليج عادة تتبع خطى البنك المركزي الأمريكي.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.

وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق من 1.75 بالمئة إلى 2.00 بالمئة في تصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية للمجلس أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة و"ضعف" في استثمارات الشركات والصادرات.

ودعا 5 أعضاء في المجلس إلى الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه هذا العام، فيما دعا 5 آخرون إلى زيادة واحدة هذا العام.

وعلى المدى البعيد يتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يكون سعر الفائدة عند مستوى 2.5%.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في 2019 إلى 2.2%، فيما كانت نسبة النمو عند 2.1% حسب التوقعات السابقة.

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وأبقى الاحتياطي الفدرالي على توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الأمريكي في 2020 عند 2%.

كما تم الحفاظ على التوقعات السابقة بشأن نسبة التضخم للعامين 2019 و2020، والتي ستبلغ 1.5% و1.9% على التوالي.

ورفع الاحتياطي الفدرالي توقعاته بشأن البطالة من 3.6 إلى 3.7% في عام 2019، مع الحفاظ على التوقعات لعام 2020 عند مستوى 3.7%.

وكان قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيس متوقعا من قبل المحللين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة في يوليو الماضي بـ 25 نقطة مئوية، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، حين تم تخفيض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى ممكن (0-0.25%) في ديسمبر 2008.

وفي عام 2018، قام الاحتياطي الفدرالي بزيادة سعر الفائدة 4 مرات، ليصل إلى 2.25-2.5%.

ويهدف مجلس الاحتياطي من خلال تخفيض سعر الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وإيصال نسبة التضخم إلى 2%.

ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وخاصة على أسعار العملات والتجارة الدولية والبورصات والاستثمارات.