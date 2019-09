¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

حقق فيلم الأكشن والإثارة hobbs & shaw، 40 مليون دولار إيرادات فى الأسبوع السادس من عرضه فى جميع أنحاء العالم، ليصل لرصيد 740 مليون دولار عالميًا منذ عرضه فى 31 مايو الماضى.

وتمتلك دولة الصين النصيب الأكبر من رصيد الإيرادات بـ200 مليون دولار من إجمالى الرصيد، والذى عرض فى أكثر من 4000 شاشة عرض داخل الصين ليصبح السوق الأقوى فى العالم من حيث تحقيق الايرادات.

وبحسب إحصائية رصدتها صحيفة فاريتى، فإن السوق الصينى دائمًا ما يستحوذ على النسبة الأكبر من قيمة الإيرادات العالمية، وذلك بعد أن نجح فى إضافة أرقام قياسية جديدة لبعض الأفلام مثل فيلم avengers: endgame الذى حقق ما يقارب المليار دولار من قيمة إيرادات الفيلم التى اقتربت من 2.9 مليار دولار.

فيلمHobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.