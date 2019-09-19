انتخابات "الكنيست".. ما هي النتائج بعد فرز 97% من الأصوات؟

انقلبت موازين القوى بعد فرز 97% من الأصوات، في الانتخابات الإسرائيلية، وارتفعت حصة حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، فيما تراجع حزب "يسرائيل بيتنا" بمقعد واحد.

واستعادت القائمة العربية المشتركة المقعد 13 في توزيع المقاعد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي أظهرت حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وقد امتنع كل من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الأساسي، بيني غانتس، عن الحديث حول الفوز في الانتخابات، ودعا الأول لـ"حكومة صهيونية قوية"، بينما فضل الأخير حكومة وحدة وطنية.

وفي الوقت الذي دعا فيه نتنياهو، اليوم الخميس، منافسه، بيني غانتس، للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة واسعة، قال حزب "أزرق أبيض" إن بيني غانتس يجب أن يكون رئيسا للحكومة.

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وتشير النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية إلى فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحقيق الفوز المريح الذي كان ينشده في هذه الانتخابات ، بما يسهل مهمته في تشكيل حكومة جديدة ، ومن ثم البقاء في السلطة مجددا. إذ تشير هذه النتائج التي ظهرت بعد فرز معظم أصوات الناخبين ، إلى التقارب الكبير في التي حصل عليها كل من تحالف الليكود بزعامة نتنياهو وتحالف " أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السباق جابي جانتس. وتطرح هذه النتائج غير الحاسمة ، تساؤلات عديدة بشأن مستقبل نتنياهو السياسي عقب تلك الانتخابات، التي لايستبعد بعض المراقبين أن تضع حدا لمسيرته الطويلة على رأس السلطة في إسرائيل كما تطرح تساؤلات حول مستقبل الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل والناجمة عن العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة.

ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2009، وهو ما يجعله أطول رؤوساء الوزراء بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل ،متجاوزا في ذلك حتى بن جوريون رئيس الوزراء الأسبق أول رئيس وزراء لإسرائيل.

ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات الأخيرة ، والتي كانت بمثابة تصويت على شعبية نتنياهو تشكل ضربة قوية لزعيم الليكود ولمستقبله السياسي ، وتظهر تراجع تأثيره في المشهد السياسي الإسراائيلي ، حتى أن ورقة المستوطنات التي حاول استغلالها في الانتخابات لم يكن لها تأثير يذكر على النتائج . وكان نتنياهو قد أعلن أنه في حالة إعادة انتخابه كرئيس للوزراء، فإنه سيضم منطقة غور الأردن، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل ، وذلك في محاولة منه لجذب أصوات المستوطنين والمتشدين لصالحه ، وهوما أثار انتقادات دولية واقليمية واسعة حتى من جانب بعض أصدقاء إسرائيل، الذين حذروا من أن تداعيات هذا المخطط على أي فرص لاحياء عملية السلام في المنطقة.

