اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019م هذا الصباح

التيّار

ديوان المظالم يبدأ التحقيق في عمليات فساد بالبنك الزّراعيّ

مصادر لـ”التيار”: نيابة الثراء الحرام حظرت الكاردينال

شاهد في قضية المعلم: ثلاث صرخات أطلقها المجني عليه

تصاعد الأحداق بالقضارف واعتقال منسوبين للحرية والتغيير

حمدوك يصل القاهرة في أوّل زيارة لدولة عربية ويلتقي السيسي

البلاد تشيّع درة الفن السوداني صلاح بن البادية إلى مثواه الأخير

الانتباهة

الجمارك تقاضي الشقيق الأصغر للمعزول

وفاة حالة وإصابتين بـ”الكوليرا” في سنار

تحقيق لـ”الانتباهة” يكشف تبديد”4″ ولاة سابقين لـ”11″ ترليون جنيه

شاهد ثان للمحكمة: المعلم الخير أكثر من تلقى الضرب بين المعتقلين

رئيس المجلس السيادي في إفاداتٍ مثيرة لقناة الجزيرة

الأمة القومي: الاستقالة منذ الثلاثاء وتتعلّق بمتطلبات المرحلة

أمر بالقبض على”آدم جماع”

تعثر اختيار وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية

السوداني

تفاصيل استقالة المهدي من رئاسة”نداء السودان”

وكيل التربية لـ”السوداني”: تأجيل امتحانات الشهادة لن يحدث إلا لطارئ

شاهد اتهام يروي قصة تعذيب معلم خشم القربة

القبض على مسؤول سابق بالقصر الجمهوري

“السيادي”: لن نمنع الناس التظاهر وندعو لمنح الحكومة فرصة للعمل

وزير المالية: السودان موعد بتحوّل اقتصادي

إحباط عملية تهريب”150″ من الحيوانات البرية النادرة

السيسي: ندعم أمن السودان ونساند خيارات شعبه

الصيحة

استقالة”المهدي” من رئاسة”نداء السودان”

مناوي لـ”الصيحة”:”قحت” لا تريد السلم وتتحايل على الشعب

غرفة النقل تكشف معلومات مثيرة عن تجاوزات نقابة الحافلات

السودان ومصر يتفقان على استمرار التنسيق وتعزيز التكامل

البرهان: متى ما استدعت الظروف انسحاب القوات السودانية من اليمن حتمًا ستنسحب

عبد العزيز عشر:”الثورية” لم تطرح قضية الحكم الذاتي في الاجتماعات

الجريدة

فساد في بيع قطعة أرض تابعة لجامعة الخرطوم لحرم المخلوع

مقتل مزارع وإصابة امرأة بطلق ناري بالعباسية

أزمة مياه بمروي و”150″ جنيهًا للبرميل

العاملون بمالية الخرطوم يشرعون في سحب الثقة من النقابة

اتحاد المخابز: أزمة الخبز سببها نقص الغاز

موظفون بإحصاء مستشفى الأنف يطالبون وزير الصحة بإلغاء قرار نقلهم تعسفيًا

المجهر:

استقالة (الصادق المهدي) من رئاسة (نداء السودان)

وزير الثقافة والإعلام يشهد مراسم تشييع الراحل (صلاح بن البادية) بقرية أبو قرون

Advertisements

اليوم التالي:

اعتقال (الفاششوية) واستقالة الصادق من رئاسة (نداء السودان)

(السيسي) يستقبل (حمدوك) ويوجه بسرعة تنفيذ المشاريع المشتركة

(العدل والمساواة) ترفض ترشيح المهدي لمفوضية السلام وتحذر من حرب أهلية

الوطن:

القبض على مسؤول سابق بالقصر الرئاسي وإيداعه السجن

استقالة الصادق المهدي من رئاسة (نداء السودان)

في أول زيارة لدولة عربية.. (حمدوك) يبحث بالقاهرة تعزيز العلاقات

آخر لحظة:

تدهور الحالة الصحية لثلاثة من معتقلي النظام

والي القضارف: لن نستجيب للمطالبة باقالة مسؤولين

(آخر لحظة) تكشف أسباب تأجيل زيارة حمدوك إلى فرنسا

الأهرام اليوم:

استقالة الصادق المهدي من رئاسة (نداء السودان)

نقابة المعلمين تطالب بحافز مقابل الغاء عطلة السبت

الدار:

الدفاع يطلب منع الإعلام والمحكمة ترفض في محاكمة منسوبي جهاز الأمن بقتل المعلم محمد الخير

أحد المعذبين يجهش بالبكاء ويأسف لأن المتهمين في عمر أبنائه

بلاغ تحرش في مواجهة فنان شاب شهير

تشييع مهيب للفنان الراحل صلاح بن البادية ودفنه في أبو قرون

يا خبر.. ضبط شابين داخل قسم الشرطة يحملان حقيبة مخدرات