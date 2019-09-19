تحرك جديد من مجلس السيادة بشأن رفع السودان من قوائم الإرهاب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير أبا بكر الصديق، إنه لم يعد هناك مبرر لوجود السودان على قوائم الإرهاب الأمريكية.

،وأوضح أن هذا الملف كان جزء من حوار عبدالله حمدوك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتابع: «القيادة المصرية تقوم بدور في هذا الأمر باعتبار أن مصر هي ركن من أركان استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط ولديها كلمة مسموعة في المجتمع الدولي والولايات المتحدة».