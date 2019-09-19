تحرك جديد من مجلس السيادة بشأن رفع السودان من قوائم الإرهاب

،وأوضح أن هذا الملف كان جزء من حوار عبدالله حمدوك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتابع: «القيادة المصرية تقوم بدور في هذا الأمر باعتبار أن مصر هي ركن من أركان استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط ولديها كلمة مسموعة في المجتمع الدولي والولايات المتحدة».
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