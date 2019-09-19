كيف تحركت الحكومة لمواجهة أزمة اللحوم والبطالة؟

أعلن وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، عن إصدار توجيهات حكومية تقضي بوقف تصدير اللحوم الحية، وإعادة تأهيل المصانع الداخلية في السودان لتسهم في فتح فرص لتشغيل الشباب.

جاءت تصريحات الوزير السوداني، الأربعاء، خلال افتتاح مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم، شمال الخرطوم.

يأتي ذلك، بينما تشهد السوق السودانية ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم الحية والمذبوحة بمتوسط 40% في الأسواق، خلال الأسابيع الماضية.

وأطلقت جمعية حماية المستهلك في السودان، خلال الأيام الماضية، مبادرة لمقاطعة اللحوم اعتبارًا من 5 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 15 من الشهر ذاته.

من جهته أكد الدكتور خالد المقبول رئيس شعبه مصدري اللحوم , خلال افتتاح مسلخ الكدرو بالخرطوم بحري ,على اهميه افتتاح مسلخ الكدرو الحديث اليوم الذي يستوفي كل الاشتراطات الفنيه الدوليه وبحجم طاقه انتاجيه كبيره من الضان والثيران.

وقال المقبول في تصريح لـ”سونا” أن المسلخ يعتبر من أكبر المسالخ في أفريقيا ومعول عليه للارتقاء بصادرات الثروة الحيوانية ويفي بالمتطلبات العالمية ويمكن أن يتم فيه ذبح نصف الصادر من الضأن و٣٠٠الف من الثيران.

وقال إن عمل المسلخ سيخفض من اسعار اللحوم داخليا لان هناك كميه من المخلفات ستباع في الأسواق وسيرفد خزينه الدوله بالعملات الصعبه وسيعمل على حل مشكله البطاله بتوفير فرص عمل. وأوضح بأن المسلخ غير محتكر لجهه معينه وان الذبح مفتوح لكل المصدرين.

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و يتيح للمصدر فتح أسواق جديده وصادرات متنوعه غير اللحوم كاللحوم المشفاه ومخلفات ذبيح وغيره من المنتجات .

صناعه الدواجن تعزير تنافسية صادراتنا باسعار مرنه يعظم صادرات البلاد.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير؛ إذ وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 500 جنيه (9.5 دولارات) مقارنة مع 350 جنيهًا (6.6 دولارات) خلال الشهور الماضية.

ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية والإفريقية بالثروة الحيوانية، والتي تقدر فيه أعداد حيوانات الغذاء (أبقار، أغنام، ضأن، إبل) بـ107 ملايين رأس.