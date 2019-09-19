وأعلن ممثل المكتب الصحفي لـ"روسكوسموس"، بأن إطلاق المختبر فضائي متعدد المهام من طراز "ناؤوكا" [العلم] إلى محطة الفضاء الدولية سيكون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، مشيرا إلى أنه كان من المخطط إطلاقه منذ عام 2007، لكن لم يكن بالوسع إطلاقه.
وقال ممثل المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك" إن:
"إطلاق وحدة المختبر الروسي متعددة الأغراض "ناؤوكا"إلى محطة الفضاء الدولية من المقرر في نوفمبر 2020، ومن غير المخطط تغير تاريخ الإطلاق إلى موعد آخر".
تأسست "روسكوسموس" سنة 1992، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الروسية، موسكو، وتتولى قيادة صناعة الفضاء في روسيا، إلى جانب تنسيق أنشطة الفضاء الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الفضاء الروسية: إطلاق مختبر فضائي متعدد المهام في نوفمبر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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