مغربي يفوز بلقب ملك جمال إيطاليا

والخلطي يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو من أب مغربي هاجر إلى إيطاليا في السبعينات، وأم ايطالية، وترعرع في ”كوسترمانو سول غاردا“ الواقعة في مقاطعة فيرونا. وهو حاصل أيضًا على الجنسية الأسترالية ويقيم حاليًا في سيدني حيث يعمل هناك في أحد البنوك.
وحصل رودي الخلطي على ”ليسانس“ في اللغات، وسبق أن حصل على المركز الأول في مسابقة عالمية خاصة بالقوام وكمال الأجسام، ولقبه الجديد يؤهله للمشاركة في مسابقة ”أجمل رجل في العالم“ لسنة 2020.
وذكرت مجلة ”فانيتي فاير“ التي أوردت الخبر أن الشاب يعتبر كريستيانو رونالدو مثله الأعلى رغم أنه هو وعائلته من مشجعي فريق ميلان، كما يحب المغني الراحل فريدي ميركوري، والممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو.
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