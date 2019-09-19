وزير المالية السوداني : السودان ومصر بحثا مشروعات الربط الكهربائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي إن المباحثات التي جرت اليوم بمجلس الوزراء المصري بين الجانبين السوداني والمصري والتي رأسها د. عبد الله حمدوك عن الجانب السوداني ومصطفي مدبولي عن الجانب المصري ناقشت الكثير من القضايا التي تهم الشعبين منها القضايا المتعلقة بالاقتصاد خاصة مشروعات الربط الكهربائي.

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن المباحثات ركزت على أهمية تواصل الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والكهرباء وضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين بجانب التفكير في إقامة علاقات اقتصادية كبرى تبدأ من القاعدة على مستوى رواد الأعمال في الدولتين.

وأبان البدوي أنه يجب التفكير أيضا في مشاريع استراتيجية كبرى لتشبيك الاقتصاديات الإقليمية باعتبار أن السودان ومصر يمتلكان سواحل مطلة على البحر الأحمر يمكن الاستفادة منها لخدمة اقتصادات المنطقة خاصة الدول المغلقة جغرافيا مثل إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي ودولة جنوب السودان.

وقال وزير المالية “السودان موعود بتحول اقتصادي خلال الفترة الانتقالية خلال إحداث تحول هيكلي يتم فيه بناء شبكة سكة حديد وطرق عابرة للدول يكون السودان هو المركز الرئيسي لها”