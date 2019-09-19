أكثر من أربعة مليار..أموال يطلبها متضررو حرب الخليج من النظام السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالبت لجنة متضررى حرب الخليج بين دولتي الكويت والعراق مجلس الوزراء، إعادة فتح ملفهم واستعجال صرف حقوقهم، وناشدت اللجنة عبر الصحفية الجهات المختصة بتكوين لجنة تقصي حقائق مشتركة من مجلس الوزراء، واللجنة المكلفة لمتضررى حرب الخليج، والأمم المتحدة، وصندوق الإسكان، ووعدت اللجنة بقيام وقفة احتجاجية من أمام القصر الجمهوري ومجلس الوزراء فى الخامس والعشرين للشهر الجارى، وقال رئيس اللجنة، أنور عبد الجبار، لـ(التيار) أمس أنهم بصدد تصعيد قضيتهم نسبة للإهمال المتعمد الذي مارسته الحكومة السابقة وكشف عن وجود أموال ضخمة بصندوق التعويضات للأمم المتحدة جنيف، وطالب بتعويض صرف مستحقات المتضررين لكل فرد البالغ عددهم أكثر من 42 ألف متضرر تتمثل فى سكن المغتربين وحافز تم تسليمه للحكومة البائدة إضافة لفارق التحويلات، وذكر أن المبلغ أكثر من اربعة مليار دولار، مطالب من الحكومة البائدة، من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية، عبدالله عبد المؤمن، أنهم يعانون من إهمال متعمد من قبل الحكومة السابقة لعدم التوصل إلى حل جذري في صرف مستحقاتهم ووصف الملف بأنه كبير وشائك.