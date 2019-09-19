سوق الخرطوم للأوراق: خروج شركات ومؤسسات وراء تراجع الأرباح

الخليج 365 :

أرجع رئيس مجلس الإدارة لسوق الخرطوم للأوراق المالية بالإنابة محمد صلاح راشد تدني نمو معدلات السوق، بسبب خروج شركة سودانير وشركات الاتصالات والجامعات وشركات الخدمات والمستشفيات، وأكد صلاح في اجتماع الجمعية العمومية سعي السوق لتحويل الأندية الرياضية لشركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها للتداول عبر البورصة، خاصة وأن هنالك قراراً من اتحاد الفيفا بإلزام الأندية للتحول لشركات مساهمة عامة، بجانب العمل على استهداف الشركات الحكومية التي يتم التخلص منها عن طريق الخصخصة، فضلاً عن ما حدث من تضخم، وشدد صلاح، على ضرورة تنظيم سُلطة الأسواق المالية، حتى تتمكن من القيام بدورها الإشرافي والرقابي على الأسواق المالية بجانب إنشاء قيام أسواق أخرى سواء للسلع أو النقد الأجنبي، واصفاً انخفاض معدلات السوق بغير السيئة.