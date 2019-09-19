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تهديد خطير من "ترامب" لإيران.. ماذا قال الرئيس الأمريكي؟

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توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحزمة جديدة من العقوبات على إيران يتم الإعلان عنها خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وقال: إن الهجوم على إيران "أمر سهل"، بالنسبة للجيش الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي "تفكيري في السابق بعدم توجيه الهجوم على إيران، كان من منطلق القوة، لأنه من السهل جدا توجيه هجوم على إيران".

وتابع ترامب "أمريكا لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات ، وهي الآن تعرف كل ما حدث تقريبا".

واستطرد: "لدينا الكثير من الخيارات للرد على إيران".

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وقال ترامب للصحفيين إنه سيقدم المزيد من التفاصيل خلال الـ48 ساعة المقبلة حول العقوبات الأمريكية المتزايدة.

وأضاف "تفكيري عن إيران لم يتغير، لكني لن أتحدث عن خطواتي المقبلة بشأن طهران".

وأردف: "الخيار النهائي بعد الضربات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية سيكون الحرب، لكن هناك خيارات أخرى".

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