للأسبوع الثانى على التوالى.. فيلم It: Chapter Two يتصدر شباك التذاكر

نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى السيطرة على شباك التذاكر للأسبوع الثانى على التوالي، بعد أن أضاف لرصيده 47 مليون دولار محليًا فى ثانى أسبوع ليصل رصيد إيراداته محليًا 169 مليون دولار وما يقارب الـ 323 مليون دولار عالميًا.

كما نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى حصد المركز الأول لأكثر أفلام الرعب تحقيقًا للإيرادات لشركة وارنر بروس لعام 2019، وتم عرضه فى أكثر من 27 دولة منها إنجلترا والمكسيك وإسبانيا وفرنسا واليابان.

فيلم It Chapter Two بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندى موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.

ويدور الجزء الجديد من الفيلم بعد سبعة وعشرين عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، أكبر أعضاء نادى Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.