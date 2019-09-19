كينو الأعلى قيمة تسويقية فى الدورى الإماراتي بـ 5.7 ملايين دولار

تصدر النجم البرازيلى كينو، قائمة أعلى اللاعبين فى القيمة التسويقية بالدوري الإماراتي بعد انضمامه إلى صفوف نادى الجزيرة قادما من بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الممتدة حتى الآن فى الإمارات.

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن كينو يأتى فى المركز الأول بقائمة أغلى اللاعبين قيمة تسويقية في دوري الخليج العربي بقيمة تبلغ 5.7 ملايين دولار.

أضافت الصحيفة أن البرازيلى كينو يتساوى فى القيمة التسويقية مع الإيطالي إيجور كورنادو، الذى يعد أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتى بالموسم الماضي.

وجاء البرازيلي ليوناردو دي سوزا الذى تعاقد معه شباب الأهلي دبى في صفقة انتقال حر، في المركز الثالث بقائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية في الدوري بـ4.7 ملايين دولار، يليه برانديلي كواس الذى انضم إلى النصر قادماً من هيراكليس ألميلو الهولندي حيث تبلغ قيمته 4.5 ملايين دولار.