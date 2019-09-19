مدني يؤكد أهمية تصنيع اللحوم داخل البلاد

أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة أهمية صناعة اللحوم داخل البلاد خاصة وأن السودان يتمتع بثروة حيوانية هائلة ومساحات كبيرة من الأسواق المحلية والعربية والإفريقية. وقال خلال مخاطبته صباح الأربعاء افتتاح مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم الذي افتتحه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، قال “من توجهات الدولة إيقاف تصدير اللحوم الحية وإعادة تأهيل المصانع الداخلية لتسهم في فتح فرص لتشغيل الشباب”. وأشار إلى أن افتتاح المجمع يساعد كثيرا على النهوض بالصناعات ويسهم في المسئولية الاجتماعية لأهالي المنطقة كما يسهم في تحول السودان من دولة نزاعات إلى دولة صناعات، معلنا أن و زارته تعمل على ضمان السلاسل فيما يتعلق بالجودة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة الفرص لتشغيل الشباب وأنها ستعمل على إعادة فتح ٣٠ مصنعا متوقفا حيث أن الصناعة كانت تعاني كثيرا من المشاكل، داعيا إلى تكثيف الجهود والعمل بالتكافل من أجل تطوير قطاع الصناعة خاصة وأن مجمع الكدرو يعتبر فاتحة خير وأن العمل يتناسب مع تحقيق أهداف الثورة لتحسين معاش الناس. وأشاد بجهود منظومة الصناعات الدافعة وأنها إضافة لنمو الاقتصاد القومي.

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