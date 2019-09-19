رغد صدام حسين تنشر وصية لأبيها.. ماذا قال الرئيس الراحل؟

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، مقطع فيديو لوالدها، قالت إنه وصية للرئيس العراقي.

وفي الفيديو، الذي نشرته رغد عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، يقول الرئيس الراحل: "يحاولون أن يؤثروا على معنويات الشعب، ولكن علينا إخواني ألا تهتز المبادئ الشريفة التي نؤمن بها كرجال، وعراقيين".

وأضاف: "علينا أن نحذر من أن تهتز المبادئ في تفكيرنا، سواء مبادئ الرجال أو مبادئ الرسالة التي نؤمن بها، نحن نؤمن بأننا شعب واحد".

وفي مارس/آذار 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية "تحرير العراق"، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "الاحتلال".

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

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وصدام حسين المجيد التكريتي الذي ينتمي إلى عشيرة البيجات هو رابع رئيس لـجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979م وحتى 9 أبريل عام 2003م ، ونائب رئيس جمهورية العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين 1975 و1979.

ونفذ حكم الإعدام فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006م في بغداد الموافق العاشر من ذي الحجة الموافق لأول أيام عيد الأضحى، ولقد تمت عملية الإعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية.

دفن صدام بمسقط رأسه بالعوجة في محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت حيث قامت القوات الأمريكية بتسليم جثمانه لعشيرته من المحافظة ودفن فيما يعرف حالياً بضريح صدام حسين، وأقام أهله وأقاربه عليه مجالس العزاء بما فيهم ابنته رغد صدام حسين التي قامت بتأبينه في الأردن حيث تسكن.