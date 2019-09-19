مصرع قيادى حوثى بارز جراء معارك شمالى محافظة حجة باليمن

لقى قيادى ميدانى بارز من ميليشيات الحوثى فى المعارك التى تشهدها مديرية حرض شمالى محافظة حجة شمال غربى اليمن.

ووفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية، قالت مصادر محلية، مساء أمس، الأربعاء، إن القيادى الحوثى حسن محمد فايد الحاتمى، لقى مصرعه خلال معارك اليومين الماضيين، فى محيط مديرية حرض، موضحة أنه شقيق مشرف المليشيات الانقلابية فى مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمى، وكلاهما متورط فى ملاحقة واعتقال أبناء المديرية.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في معارك مع الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال، خلال الساعات الماضية، أبرزها حجة (شمال غرب)، والبيضاء، وصعدة حيث المعقل الرئيسي للميليشيات.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه ميليشيات الانقلاب شن هجماتها المكثفة بالأسلحة الثقيلة على تجمعات سكانية ومواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني شرق وجنوب الحديدة، وتركز القصف خلال الساعات الماضية، على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

وفي هذا السياق، قال المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إنه «في خرق متجدد للهدنة الأممية ولاتفاقية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، واصلت ميليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها باستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة».

وذكر البيان أن الميليشيات الحوثية «أطلقت نيران أسلحتها المختلفة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بشكل مكثف وعنيف، وأن قناصة الميليشيات فتحت النار من مناطق تمركزها على المواقع في شارع الخمسين وبمحاذاة كلية الهندسة وفي شارع 7 يوليو ومواقع أخرى شرق مدينة الصالح».

وأشار البيان إلى أن «الميليشيات لم تتوقف عن ممارسة عمليات القصف والاستهداف على مواقع القوات المشتركة وبشكل يومي، في ظل تخاذل وصمت أممي مُطبق تجاه تلك الانتهاكات السافرة التي تسعى من خلالها الميليشيا المدعومة إيرانياً إلى نسف عملية السلام في الحديدة».

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بـ«قيام ميليشيات الحوثي بشن عملية استهداف مكثفة وعمليات قنص متواصلة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية حيس (جنوب)، حيث أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على مواقع القوات شمال المديرية، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5. وأطلقت النار على المواقع من الأسلحة القناصة وسلاح معدل البيكا».

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وفي البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) تجددت المعارك في جبهة الزاهر بآل حميقان مصحوبة بقصف متبادل بين عناصر من المقاومة الشعبية من أبناء القبائل وعناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب ما أفاد به مصدر في المقاومة الشعبية.

وقال المصدر إن «الاشتباكات أسفرت عن مقتل انقلابيين اثنين، مساء الأحد، خلال مواجهات شهدتها جبهة الزاهر بآل حميقان، إضافة إلى إصابة آخرين، الأمر الذي جعل ميليشيات الانقلاب تشن قصفها العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان».

وذكر أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تسببت في مقتل عشرات الأغنام التابعة لمواطنين من منطقة الغليمة في الزاهر جراء القصف العشوائي من قبل الميليشيات على التجمعات السكانية والمزارع».

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مناطق متفرقة بمحافظة حجة، شمال غربي صنعاء، وفقاً لمصدر عسكري، نقل عنه مركز إعلام الجيش.

وأكد المصدر أن «مقاتلات التحالف استهدفت، صباح الاثنين، مجاميع حوثية في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات».

وقال إن «مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية وتمكنت من تدمير عربة عسكرية كانت تحمل عناصر حوثية شرق مديرية حيران، إضافة إلى تدمير آليات قتالية بينها مدفع شرق حيران».