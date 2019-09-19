كيف أنقذ مانشيستر سيتي الأندية الإنجليزية بدوري الأبطال؟

اختتمت منافسات الجولة الأولى، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، والتى شهدت العديد من النتائج المثيرة، خلال المباريات التى أقيمت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء.

وشهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، نتائج متفاوتة للأندية الإنجليزية، إذ يعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذى نجح فى تحقيق الفوز، من ضمن الأندية الأربعة التى تمثل الدوري الإنجليزي فى دورى الأبطال.

وحقق مانشستر سيتي الفوز خارج ملعبه على فريق شاختار دونتسيك الأوكرانى بنتيجة 3 – 0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما عاد توتنهام من اليونان بتعادل بنتيجة 2 – 2، مع فريق أولمبياكوس، فى المجموعة الثانية.

فى المقابل تلقى الثنائي ليفربول وتشيلسي الهزيمة أمام فريقى نابولى الإيطالي وفالنسيا الإسباني على التوالى، إذ تلقى الريدز حامل اللقب الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الخسارة أمام مضيفه فريق نابولى بنتيجة 2 – 0، عن المجموعة الخامسة.

بينما خسر تشيلسي على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق فالنسيا الإسباني، بنتيجة 1 – 0، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا يومى الأول والثانى من شهر أكتوبر المقبل.