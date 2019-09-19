الجزائر.. رفع الحصانة عن برلماني لهذه الأسباب

وينفي طليبة ضلوعه بقضايا فساد ودفع رشاوى سياسية لتمكينه من الترشح للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2017.
وطلب وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الإثنين الماضي، من البرلمان، تفعيل إجراءات قانونية لرفع الحصانة عن نائب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بهاء الدين طليبة، لتمكين جهاز القضاء من محاكمته بتهم فساد.
ورفض بهاء الدين طليبة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب "الأفالان"، التنازل عن الحصانة البرلمانية عند مثوله أمام اللجنة القانونية للغرفة السفلى للبرلمان.
النائب عن ولاية عنابة طلب مهلة إلى غاية وعند اجتماع اللجنة القانونية رفض التنازل عن الحصانة، وكانت وزارة العدل تقدمت بطلب رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس من بينهم محمد جميعي، الأمين العام للحزب العتيد.
وأثار طليبة جدلًا كبيرًا في الجزائر، بدفاعه المستمر عن مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لعبدالعزيز بوتفليقة، والذي أطاحت به مظاهرات مليونية ما تزال مستمرة منذ 22 فبراير الماضي.
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