فضيحة بمنتخب السودان الاولمبي..الجوع والعطش يهزمان اللاعبين.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

روى مصدر موثوق ل”كي إف نيوز” المعاناة التي عاشها لاعبو منتخبنا الوطني الأولمبي خلال رحلة نيجيريا الأخيرة والتي تسبب في خسارتهم المذلة أمام المنتخب النيجيري والتي بلغت خمسة أهداف دون مقابل أطاحت بهم خارج التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية ٢٠٢٠ وأولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

وكشف المصدر أن رحلة الفريق إلى نيجيريا استغرقت ثلاثة أيام كاملة ما أصاب اللاعبين بالإرهاق ولكنهم اعتبروا أن تعب المطارات أمر عادي سيتخلصون منه بأخذ قسط من الراحة عند وصولهم نيجيريا ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن المعاناة الحقيقية تنتظرهم هناك.حطت البعثة رحالها بنيجيريا وتفاجأت بعد وصولها الفندق المخصص لاقامتها بعدم وجود غرف كافية لعدد البعثة ليقرر رئيس البعثة نصر الدين حميدتي تقسيم اللاعبين كل ثلاثة في غرفة واحدة ولم يمانع الجميع ونفذوا قرار رئيس البعثة لتأتي الطامة الكبرى بطرد جميع أفراد البعثة من قبل إدارة الفندق بسبب عدم تسديد رئيس البعثة للمبلغ المخصص للإقامة بالفندق وهو الأمر الذي أثار إستياء اللاعبين وتسبب في تذمرهم وخروجهم عن طورهم ليتدخل المدير الإداري للفريق كابتن محمد موسى وينجح في إيجاد فندق بديل اقامت به البعثة.

لم تتوقف معاناة المنتخب في نيجيريا عند هذا الحد بل تضاعفت لتصل مرحلة الجوع والعطش حيث لم يستطيعوا التكيف مع الطعام السئ بالفندق وطلبوا من رئيس البعثة توفير وجبات بديلة ولكنهم لم يجدوا الاستجابة منه كما عانى الفريق من قلة مياه الشرب في الفندق والتدريبات وهو ماجعل مهاجم الهلال وليد الشغلة يشتبك مع رئيس البعثة نصر الدين حميدتي حيث دخل معه في نقاش حاد كاد يتطور لولا تدخل الإطار الإداري للفريق.

المعاناة رافقت منتخبنا الاولمبي للملعب حيث اصيب متوسط الميدان عمار طيفور بهبوط حاد في الشوط الثاني للمباراة بسبب الإهمال الغذائي الذي تعرضوا له وعلمت الصحيفة ان طيفور رفض طعام الفندق وفضل اكل الفواكه فقط طوال مدة الإقامة بنيجيريا.

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تحصلت الصحيفة على معلومة صادمة مفادها ان البعثة سافرت بنيجيريا بدون مدرب لياقة وطبيب وتكفل مهاجم نادي الهلال وليد الشعلة بدور مدرب اللياقة طوال فترة الإقامة بنيجيريا.

كل هذه المعاناة التي عاشها منتخبنا الوطني الاولمبي انعكست على مستوى اللاعبين داخل أرضية الميدان لذلك كان من الطبيعي أن يخسر بهذه النتيجة الكبيرة ويودع التصفيات بفضيحة.