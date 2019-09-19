لأول مرة في تاريخ السودان يرتفع البصل لهذا السعر..

الخليج 365 :

تشهد أسعار البصل في الخرطوم وولايات السودان زيادة غير مسبوقة، وقال بعض الموردين بالسوق إن هنالك شح كبير بالأسواق نتج عن غرق كميات كبيرة من البصل المخزن نتيجة للسيول والفيضانات وأن الأسعار ستتصاعد حتى بداية الموسم القادم في شهر ديسمبر.

وقال مورد البصل بسوق أمدرمان حسن أبوريدة لـ(صحيفة كوش نيوز) يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019، قفز سعر الجوال إلى (4,500) جنيه ، وأضاف أن ذلك نتيجة للطلب المرتفع مقارنة بضعف العرض وتوقع أن يصل السعر ل 6000 جنيه للجوال.

وأضاف التاجر بسوق بحري محمد خوجلي لكوش نيوز أن البصل الموجود حالياً بالأسواق إنتاج الموسم الماضي ويرد من دنقلا وكسلا ومروي وشندي والجزيرة، وقال (إن سعر الجوال حاليا (4700) جنيه، وأوضح أن الأسعار غالية ولأول مرة في تاريخ السودان يصل البصل لهذا السعر ، وأن الموجود حالياً من إنتاج شهر مايو في المخازن كادت كميته أن تنفد ونحن في انتظار الجديد والذي يدخل السوق خلال شهر نوفمبر وديسمبر من العام الجاري).