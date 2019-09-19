حجز ممتلكات حرم الرئيس السابق وداد بابكر….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أماطت منظومة زيرو فساد اللثام عن قضايا فساد خطيرة لوالي الخرطوم الأسبق الهارب عبد الرحمن الخضر. وأفصحت المنظومة عن اتجاه لملاحقة الخضر دولياً، وكشفت عن فتح بلاغات ضد حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر وأسرتها بتهمة استغلال السلطات والتكسب غير المشروع وحجز جميع ممتلكاتها وحظرها من السفر. وأكد المتحدث الرسمي للمنظومة المثنى ابو عيسى في مؤتمر صحافي أمس، عن فتح (7) بلاغات جديدة في مواجهة رموز النظام البائد وصدور قرارات من النيابة بحظرهم من السفر وحجز ممتلكاتهم. وأشار المثنى الى بداية محاكمة المتهمين اعتباراً من الأسبوع المقبل، ولفت الى تورط الخضر بنسبة 30% من اي ملف فساد بالولاية، جازماً بامتلاك وثائق لكافة ملفات الفساد التي تم تحريكها قضائياً. وقال (نتحدى اية مؤسسة تقدم فينا بلاغ مضاد)، وأضاف ” كل المؤسسات فيها فساد من مؤسسة الرئاسة بدءاً من الرئيس وحتى الغفير والفساد من أياديهم وحتى رجولهم “. واتهم المثنى جهات – لم يسمها – برفضها تنفيذ أوامر الحظر من السفر لرموز النظام (نافع علي نافع، أحمد هارون)، ومطالبة المنظمة بتكملة الأسماء رباعياً، دامغاً موظفين ببنك السودان بالتعنت في تسليم أرقام الحسابات البنكية الخاصة برموز النظام، وكشف عن بلاغات في مواجهة القيادي بالنظام السابق علي عثمان تتعلق باستغلال منظمة الطعام لصالحه وإنشاء مصانع من أرباحها.