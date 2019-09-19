إفتتاح مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

افتتح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس أمناء منظومة الصناعات الدفاعية صباح اليوم مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم وذلك ضمن احتفالات البلاد بالعيد الخامس والستين للقوات المسلحة تحت شعار (قيمة مضافة للصادرات السودانية) رافقه عدد من من اعضاء المجلس السيادي والوزراء واعضاء المنظومة والعاملين بالمجمع وأعيان منطقة الكدرو والمنتجين في مجال اللحوم. وتشير سونا إلى أن مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم هو أحد أكبر المسالخ في أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ مساحته (٥٤) فدانا انشئ عام ١٩٧٥ ويضم مسلخين مسلخ طوارئ بالإضافة إلى مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والاجتماعية والمساحات الخضراء ويقدم منتجات لحوم حمراء متنوعة ذات مواصفات وجودة عالمية تحقق الإكتفاء الذاتي والصادر ويعمل بطاقة انتاجية (٥٠٠) رأس بقر و(٣٠٠٠) رأس ضان وماعز في المناوبة الواحدة التي تصل مدتها إلى عشر ساعات. وتؤكد (سونا) أن المجمع مجهز بأحدث التقنيات في مجال المسالخ ويضم (٢١) ثلاجة لحفظ اللحوم والأحشاء الطازجة وست ثلاجات للتجميد والتعامل مع الأحشاء البيضاء بما يتناسب مع طبيعتها وعملياتها اللوجستية في درجة للتخزين، ومزود بتغليف بالأساليب الحديثة

كما يضم المجمع معامل متخصصة لمعالجة المياه بطاقة (١٢٠٠) متر مكعب ومحطة تقنية للمياه بطاقة إنتاجية تصل إلى (١٠٨٠) مترا مكعبا بالإضافة إلى معالجة مخلفات الأحشاء حيث يهتم المجمع بالجودة العالية لتكون عاملا أساسيا في العمليات بما يتناسب مع الجودة العالمية لإنتاج المنتج الذي يتطلع إليه العميل.