“منتدى السودان الاقتصادي” يختتم أعماله ويصدر توصياته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اختتم منتدى السودان الاقتصادي، أعماله بفندق السلام رونانا بالعاصمة السودانية الخرطوم، بإصدار 17 توصية لتعزيز النمو الاقتصادي عبر أنظمة الشمول المالي.

وأوصى المنتدى بـ :فعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات، الإسراع في تنفيذ مصفوفة الدفع الإلكتروني، سرعة إتخاذ قرارات الدفع الإلكترونى، تنظيم خدمة(الرصيد) غير المقننة وتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بإدخالها ضمن منظومة القطاع المصرفي، تكوين مجالس إستشارية مصرفية للمساهمة في حل المشكلات المصرفية المزمنة، الإهتمام بالقطاع الخاص والعمل على تطويره وتقدير دوره لخدمة الإقتصاد الوطني، العمل على تفعيل إستراتيجية التمويل الأصغر ومعالجة سلبيات التجربة السابقة، العمل على هيكلة المصارف وتكيفها لمواجهة تحديات الشمول المالي، التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز آلية للشمول المالي، وتعديل قوانين العمل المصرفي.

وكان المنتدى قد خصص أولى فعالياته لمناقشة قضية “الشمول المالي وأثره على النمو الاقتصادي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي.

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وعلاوة على ذلك شملت التوصيات: تخفيض تكلفة نقاط البيع وتحسين إدارتها، توحيد الباركود، إعادة النظر في التسويق المصرفي، حملة قومية للتوعية بالدفع الإلكتروني، على جهاز تنظيم الإتصالات والبريد الإفصاح عن إيرادات صندوق دعم المعلوماتية وتوجيه هذه الإيرادات لتوصيل المناطق الريفية والنائية وهو الهدف الأساسي للصندوق، على جهاز تنظيم الإتصالات والبريد إلزام شركات الإتصالات بإتاحة تقنية USSD وهو الكود الذي يتيح التعامل في تحويل الأموال عبر الموبايل للبنوك وشركات القطاع الخاص لزيادة الشمول المالي،و على بنك السودان المركزي تطوير نظام الدفع الفوري الإجمالي بتفعيل خاصية القيد السريع المباشر STP.

والمنتدى بتنظيم من مجلة حواس الاقتصادية، وبرعاية كريمة من عدة مؤسسات، على رأسها “شركة ريتال، وشركة السودان للخدمات المصرفية الإلكترونية ، فندق السلام روتانا، بنك تنمية الصادرات، مصرف المزارع، بنك البركة ، مصرف السلام”.

وجرى تقديم عدد من الأوراق العلمية الهامة خلال المنتدى تغطي عدة مجالات على رأسها الخدمات الالكترونية، وفي الصدد تبرز ورقة “دور شركات الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة في الشمول المالي”، والتي أعدها م. ياسر عصام الدين الدسوقى نائب مدير شركة ريتال.

ومن ضمن أوراق المنتدى، ورقة “الدفع الإلكتروني وسيلة لتحقيق الشمول المالي”، من تقديم م. عمر حسن عثمان العمرابي مدير عام شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وورقة من إعداد الإدارة العامة للمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ببنك السودان المركزي وتقديم الأستاذ نصرالدين سليمان هارون مدير إدارة المنظمات الإقليمية بالمركزي بعنوان “الشمول المالي، مفهومه العام ، أهدافه، آلياته ، مطلوبات فعاليته وتحدياته”/ وورقة عن “التسويق المصرفي ودوره في الشمول المالي” من إعداد الأستاذ كرم الله الخير البشير مدير إدارة التسويق ببنك البركة.