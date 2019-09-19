تجميد ارصدة وأصول ضخمة لبنوك وشركات

الخليج 365 :

كشف المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، أزهري محمد علي، عن تجميد أرصدة وأصول ضخمة لبنوك وشركات، وعزا ذلك لتهرب بنوك من كشف أصولها ورأسمالها الحقيقي كنوع من التهرب الضريبي، وطالب أزهري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للسوق بدار الشرطة أمس، بتقييم حقيقي لتلك الأرصدة بصورة عاجلة حتى تسهم بصورة واضحة في النمو الاقتصادي الذي تراجع كثيراً بسبب التهرب الضريبي، توقع أن يؤدي تقييم تلك الأرصدة إلى ارتفاع قيمة استثمارات البنك نفسه، بجانب تشجيع الشركات الأخرى مما يسهم في رفع قيمة أصول السوق، مؤكداً عدم إدراج عدد من الشركات الحكومية في سوق الأوراق، خاصة شركات الاتصالات، مشيراً إلى انخفاض كبير في معدلات إسهام الشهادات الحكومية في الفترة الأخيرة.