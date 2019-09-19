هيئةمحامو دارفور: المحاكمة العسكرية لزعيم المحاميد موسى هلال باطلة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصفت هيئة محامي دارفور المحاكمة العسكرية التي تجري حالياً لزعيم المحاميد الشيخ موسى هلال وبعض منسوبي مجلس الصحوة الثوري بالباطلة، وأرجعت ذلك لجهة أن أية أفعال وأعمال ووقائع متعلقة بمناهضة النظام البائد باطلة، واعتبرت الهيئة في بيان لها أن أنشطة مقاومة النظام البائد ومناهضته وبكافة الوسائل أنشطة مشروعة ولا تشكل جرائم، واعتبرت أن محاكمة هلال ومن معه عن أفعال تتعلق بمناهضة النظام البائد، تؤكد إستمرار سياساته وأجهزته، مما يخالف أهداف الثورة ويقدح فى دور تجمع قوى الحرية والتغيير ومؤسسات الثورة المشكلة بموجب أحكام الوثيقة الدستورية سارية المفعول. المادة السابقة التغيير: أرصدة الكيزان بماليزيا بلغت 64 ملياراً… المقالة القادمة حتى يبقى الشيوعي.. بقلم اسحق فضل الله

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