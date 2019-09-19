(8) آلاف جوال فجوة في حصة الخرطوم من الدقيق يومياً

الخليج 365 :

برر مصدر مطلع تجدد أزمة الخبز التي تشهدها البلاد حالياً بانخفاض إنتاج ثلاث مطاحن لأسباب لوجستية خاصة بها، وأكد التزام شركتين بحصصهما اليومية في العاصمة والولايات.

وكشف أن استهلاك ولاية الخرطوم اليومي من الدقيق يصل إلى 47 ألف جوال يومياً والموزع فيها يقدر بنحو 39 ألف جوال، وأكد أن الفجوة تقدر بنحو 8 آلاف جوال في اليوم.

وأكد المصدر لـ(باج نيوز) أن استهلاك الولايات اليومي للدقيق يصل إلى 53 ألف جوال غير أن الموزع يقدر بنحو 46 ألف جوال بفقدان 7 آلاف جوال في اليوم، وأشار إلى أن جملة الفاقد في العاصمة والولايات تُقدر يومياً بنحو 15 ألف جوال بينما يصل الموزع 85 إلى ألف جوال يومياً.

في السياق، تداول مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك حول المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معاش الناس المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات.

ووعد وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر بشير مانيس، بأن يتخذ مجلس الوزراء تدابير وإجراءات عاجلة لمقابلة ومعالجة هذه المشكلات التي تواجه الناس في حياتهم اليومية.

وأكد استعداد الحكومة لمعالجة هذه المشكلات التي تواجه بداية العام الدراسي بما يُمكن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم والعودة إلى منازلهم دون معاناة وذلك حتى يتفرغ الطلاب للتحصيل الأكاديمي