زيرو فساد: بدء محاكمة رموز النظام السابق في جرائم الفساد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت منظومة “زيرو فساد”، عن بدء مُحاكمات رموز النظام السابق المُتورِّطين في جرائم فساد الأسبوع المُقبل، وكَشَفت عن حظر وحجز ممتلكات (37) شخصية من النظام البائد.

وقال الناطق باسم المنظومة المثنى أبو عيسى في منبر (سونا) أمس، إنّ عبد الرحمن الخضر رهن كل أقسام شرطة ولاية الخرطوم للبنوك، وَأَكّدَ مُضيِّهم في إجراءات لإحضاره من أيِّ مكانٍ. المادة السابقة السودان يعوّل على “الصمغ العربي” لزيادة الإيرادات المقالة القادمة طيري ..يا طيارة.. بقلم ناهد قرناص

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