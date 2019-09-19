الدولار يفاجئ الجميع ويقفز إلى سعر غير مسبوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار الدولار فى السوق الموازي إلى مستوى غير مسبوق منذ تشكيل حكومة الفترة الانتقالية. ووصل سعر بيع الدولار الاربعاء (٧٠) جنيهاً. وقال عدد من التجار في السوق الموازي بوسط الخرطوم لـ (الانتباهة اون لاين) أن أسعار الدولار ارتفعت مقابل الجنيه السوداني، بسبب زيادة الطلب وشح المتداول من العملات في الأسواق. وبلغ سعر بيع الدولار بحسب تجار (٧٠) جنيهاً للبيع، وسعر الشراء (٦٩) جنيهاً. وأكد تجار أن سعر شراء الريال السعودي (١٨.١٠٠) و(١٩) للبيع، والدرهم الاماراتي (١٧.٨٠٠) للشراء و(١٨.٢٠٠) للبيع، وسعر اليورو (٧٣) للشراء و (٧٤) للبيع، بينما بلغ الجنيه الاسترليني (٧٨) للشراء و(٧٩) للبيع. المادة السابقة إتحاد المخابز : نقص الغاز تسبب في أزمة الخبز بولاية الخرطوم

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