نيابة الثراء الحرام تحظر الكاردينال من السفر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اخطرت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه الاحد رئيسي نادي الهلال اشرف سيد أحمد الكاردينال بحظره من السفر بسبب تقديم شكوى من بعض مناصري الهلال السوداني وبجانب شكوي من منظمة زيرو فساد لحين التحقيق معه في القضايا مثار الشكوى

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