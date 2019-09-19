وزير الدفاع الإيراني يرد بقوة على اتهامات تورط بلاده في “هجوم أرامكو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، إن جماعة “أنصار الله” نفذت الهجوم على المنشآت النفطية “بوسائلها الخاصة”.

ورفض الوزير الإيراني الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص الهجمات على المنشأتين النفطيتين في السعودية، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

ورد خاتمي على ادعاءات واشنطن بأن الهجمات على “أرامكو” السعودية نفذت بصوارخ أطلقت من الأراضي الإيرانية.

وأكد أن جماعة “أنصار الله” سبق لها أن نفذت هجوما مماثلا قبل عامين استهدف مطارا في الإمارات بصواريخ مداها 1200 كم.

وتابع:

“المسألة واضحة للغاية، الهجوم يأتي في إطار الصراع بين البلدين، واليمنيون أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية”.

وأضاف خاتمي “اليمن تعرض لهجمات مكثفة منذ سنوات، وتكبد خسائر كبيرة، وأهله في حصار، وهم من نفذوا العملية”.