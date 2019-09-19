وزير المالية: هناك آفاق للتعاون بين السودان ومصر….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن هناك آفاق تعاون كبيرة بين السودان ومصر تمكنهما من الانتقال لمشاريع استراتيجية كبرى لصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح البدوي في تصريح له أن مصر أبدت استعدادها لتسخير علاقاتها في المحيطين الإقليمي والدولي لمساعدة السودان في مساعيه لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية، مبينا أن مصر أبدت أيضا استعدادها لدعم المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات من خلال تسيير قوافل طبية وتقديم مساعدات عينية، مشيرا الى العلاقات الأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وأبان أن المباحثات مع الجانب المصري تطرقت لمجالات التعليم والصحة وكيفية الاستفادة من تجارب البلدين لخدمة مصالح شعبي وادي النيل.