وزيرة الخارجية: لقاء حمدوك والسيسي مثمراً وناححاً….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الأستاذة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية إن لقاء رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة كان لقاء مثمرا وناجحا، تم فيه تناول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزيرة الخارجية في تصريج لـ(سونا) أن اللقاء تطرق للأوضاع في السودان بعد نجاح الثورة وبدء الفترة الانتقالية، مبينة أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء شرحا حول التطورات السياسية بالبلاد والتحديات التي يواجهها السودان والتي على رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية ومساعي تحقيق السلام الشامل والعادل بالبلاد.

وأبانت أن اللقاء تطرق لأهمية دفع افاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وترقية المشروعات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة. المادة السابقة وتاني من بلدنا قام رحل زول جميل.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة وزير الشؤون الدينية والاوقاف يشيد بدور الطرق الصوفية في نشر الاسلام بالبلاد…

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