وتاني من بلدنا قام رحل زول جميل.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*رحل صلاح ابن البادية
*لم يكن اسماً ولا علماً بقدر ما كان صرحاً شامخاً يمثل ركناً اساسياً في مسيرة الاغنية السودانية
*كان مدهشاً
*في صوته تفرد ودهشة
*وفي اخلاقه تكمن كل الدهشة
*وفي حرفية الاداء عنده واحترافيته تسكن الدهشة
*وفي اختيارة للكلمات التي يغنيها كان سر الدهشة
*يطربك بوقار عميق
*يجذبك برفق عنيف
*يخاطبك بأدب عفيف .. يعاملك بقلب شفيف
*لم يكتفِ بالغناء
*بل اتحف مكتبتنا الدرامية باعمال نالت الاعجاب حد الادهاش
*رحل ولكنه ترك لنا زاداً يكفي الاغنية السودانية سنينا
*رحل وترك ليلة السبت تناجي كلمة توصف بها ذلكم الذهب الذي سال من شعرها ولم ينسكب
*رحل وكأنه يدندن
*يا خطاي اسرعي وامشي قبال الميعاد
*ألا رحم الله سبحانه وتعالى فقيدنا رحمة واسعة وألهم آله الصبر وحسن العزاء
*وتاني من بلدنا قام رحل زول جميل
*وجميل شديييد كمان
*المهم
*جايبين لينا مدرب بي شنباتو
*الزول ده من شنبو الكبير ده ما بصبر على تأخير الرواتب يا سوداكال ..اخير تجهزوا بديلو من اسي
*ابان شُنبة ديل صعبين خلاس
*لكن المحيرني
*ناس مجلس نمر محمود قالوا ماشين ومادايرين وحددوا يوم اجازة النظام الاساسي عشان يمشوا
*وفي نفس الوكت يصدروا في قرارات ابعاد مدرب والتعاقد مع مدرب واحلال مدير كرة محل مدير كرة ويتسابقوا على رحلة المغرب
*سياسة هجم النمر دي غيروها شوية
*لأنو التناقضات البتحصل منكم دي كرهت نمر محمود ذاتو في اكل محمود
*المهم
*اللاعب الوحيد الذي يستحق الاحتراف الخارجي هو بكري
*لكن كان يستاهل عقد غير ودولة غير وفريق غير
*وبذهاب بكري يفقد الزعيم ستين في المية من حماسته
*ولكن الانانية لن تقف حائلاً دون استفادة بكري من القصة
*لذا نبارك لبكري الاحتراف وتغالبنا الدموع
*ايها الناس
*ما بين يوم وليلة حانجني ثمار ثورتنا
*القصة فيها قلع عدار ومسكيت وشوك
*لازم نقلع الشجرة الضارة التي افقدت ارضنا خصوبتها
*من جذورها
*وقلع زي ده داير تروي وصبر ومتابعة للجذور بدقة
*ما داير معط صفق ساي لأنو تاني بتخدر
*ولا داير قطع ساق
*لأنو بي باقي الساق تستطيع أن تنبت تلك الشجرة
*ثم بعد ذلك نبذر بذورنا
*ونرعاها
*ونتابعها بالمبيدات
*كي نجني ثماراً طالما حلمنا بها
*يبقى ابردوا وبطلوا شفقة
*آها
*درون ناس روشا الايجابي مع انيمبا متين؟
*اقصد كورة ناس روشا مع انيمبا متين؟
*ناوي ادخلها يا فطومة
*واقعد ورا المرمى القاعد يجي جاري جمبو الكلب
*ايها الناس
*إن تنصروا اللـه ينصركم
*آها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*عملتوها شينة
*نبلغ عن اناس للسبتك في الخور موصلينا
*شهر مافي زول يجينا!
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كان وصلوا ليكم السابتك في الزير مافي زول بجيكم..عميقة لسسسه
والي لقاء
سلك
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