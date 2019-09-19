وتاني من بلدنا قام رحل زول جميل.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*رحل صلاح ابن البادية

*لم يكن اسماً ولا علماً بقدر ما كان صرحاً شامخاً يمثل ركناً اساسياً في مسيرة الاغنية السودانية

*كان مدهشاً

*في صوته تفرد ودهشة

*وفي اخلاقه تكمن كل الدهشة

*وفي حرفية الاداء عنده واحترافيته تسكن الدهشة

*وفي اختيارة للكلمات التي يغنيها كان سر الدهشة

*يطربك بوقار عميق

*يجذبك برفق عنيف

*يخاطبك بأدب عفيف .. يعاملك بقلب شفيف

*لم يكتفِ بالغناء

*بل اتحف مكتبتنا الدرامية باعمال نالت الاعجاب حد الادهاش

*رحل ولكنه ترك لنا زاداً يكفي الاغنية السودانية سنينا

*رحل وترك ليلة السبت تناجي كلمة توصف بها ذلكم الذهب الذي سال من شعرها ولم ينسكب

*رحل وكأنه يدندن

*يا خطاي اسرعي وامشي قبال الميعاد

*ألا رحم الله سبحانه وتعالى فقيدنا رحمة واسعة وألهم آله الصبر وحسن العزاء

*وتاني من بلدنا قام رحل زول جميل

*وجميل شديييد كمان

*المهم

*جايبين لينا مدرب بي شنباتو

*الزول ده من شنبو الكبير ده ما بصبر على تأخير الرواتب يا سوداكال ..اخير تجهزوا بديلو من اسي

*ابان شُنبة ديل صعبين خلاس

*لكن المحيرني

*ناس مجلس نمر محمود قالوا ماشين ومادايرين وحددوا يوم اجازة النظام الاساسي عشان يمشوا

*وفي نفس الوكت يصدروا في قرارات ابعاد مدرب والتعاقد مع مدرب واحلال مدير كرة محل مدير كرة ويتسابقوا على رحلة المغرب

*سياسة هجم النمر دي غيروها شوية

*لأنو التناقضات البتحصل منكم دي كرهت نمر محمود ذاتو في اكل محمود

*المهم

*اللاعب الوحيد الذي يستحق الاحتراف الخارجي هو بكري

*لكن كان يستاهل عقد غير ودولة غير وفريق غير

*وبذهاب بكري يفقد الزعيم ستين في المية من حماسته

*ولكن الانانية لن تقف حائلاً دون استفادة بكري من القصة

*لذا نبارك لبكري الاحتراف وتغالبنا الدموع

*ايها الناس

*ما بين يوم وليلة حانجني ثمار ثورتنا

*القصة فيها قلع عدار ومسكيت وشوك

*لازم نقلع الشجرة الضارة التي افقدت ارضنا خصوبتها

*من جذورها

*وقلع زي ده داير تروي وصبر ومتابعة للجذور بدقة

*ما داير معط صفق ساي لأنو تاني بتخدر

*ولا داير قطع ساق

*لأنو بي باقي الساق تستطيع أن تنبت تلك الشجرة

*ثم بعد ذلك نبذر بذورنا

*ونرعاها

*ونتابعها بالمبيدات

*كي نجني ثماراً طالما حلمنا بها

*يبقى ابردوا وبطلوا شفقة

*آها

*درون ناس روشا الايجابي مع انيمبا متين؟

*اقصد كورة ناس روشا مع انيمبا متين؟

*ناوي ادخلها يا فطومة

*واقعد ورا المرمى القاعد يجي جاري جمبو الكلب

*ايها الناس

*إن تنصروا اللـه ينصركم

*آها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*عملتوها شينة

*نبلغ عن اناس للسبتك في الخور موصلينا

*شهر مافي زول يجينا!

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كان وصلوا ليكم السابتك في الزير مافي زول بجيكم..عميقة لسسسه

والي لقاء

سلك