عاجل… تأجيل زيارة حمدوك الى فرنسا الى أجل غير مسمى…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تأجلت زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى فرنسا لأسباب طارئة تتعلق بجدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت السفارة الفرنسية في الخرطوم في بيان: “لأسباب طارئة في جدول اعمال رئيس الجمهورية الفرنسية، تم تأجيل اللقاء المقرر الخميس مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتجري الآن مشاورات لتحديد موعد جديد في القريب العاجل”.

وأضاف البيان: “تأسف سفارة فرنسا للمضايقات التي سببها هذا التأجيل، لكنها تؤكد رغبة رئيس الجمهورية في استقبال رئيس الوزراء السوداني ودعم فرنسا للحظة مهمة في تاريخ السودان”

وقالت السفارة: يسر فرنسا أن تتمكن من تنظيم زيارة رئيس الوزراء السوداني التي تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للخرطوم الأثنين الماضي، والتي مهدت لمرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين. المادة السابقة وزيرة الكسح العالي.. بقلم سمية سيد المقالة القادمة وتاني من بلدنا قام رحل زول جميل.. بقلم بابكر سلك

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