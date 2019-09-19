قالوا الرووووووب.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سبق وأن تحدثنا وتناولنا في زاوية سابقة قضية الاستعداد في الشرطة والذي استمر لنحو عشرة اشهر بالتمام والكمال. نعم ياسادة.. عشرة اشهر ظل عناصر الشرطة فيها من ضباط وضباط صف وجنود يقبعون بمكاتبهم تاركين اطفالهم وامهاتهم وأسرهم للواحد الاحد الذي لا يظلم عنده أحد، تلك الفترة طويلة جداً بالنسبة للقوات وإن كانت الدولة في حالة حرب حتماً كانت ستجد حلاً لهذه المعضلة. فكيف الحال والبلاد تنعم بأمن واستقرار في ظل المدنية .

لازلنا نقول إن الشرطة قوة مدنية وتتعامل مع المدنيين وتوفر لهم الامن والحماية والاستقرار، وهي المسؤولة عن تطبيق القانون في ظل المدنية التي تعني سيادة حكم القانون وحفظ هيبة الدولة، وجميعنا تابعنا بجلاء مدى وعي الشعب السوداني ازاء قضايا الامن والسلم في البلاد وحتى وإن حدثت ، فهو امر طبيعي لايخرج عن دائرة التعامل البشري في اية بقعة من بقاع الارض.

بإمكان الشرطة حتى وإن كانت ترى أن الخطر لم يزل بعد أن تقوم بإيجاد خطة بديلة للقوات كأن تقوم بتقسيمهم لمجموعات تعمل بالتناوب، ونحن نتحدث ليس خوفاً على عناصر الشرطة، وإنما خوفاً من تنامي ظاهرة التسرب وسط قوات الشرطة، خاصة وأننا نؤمن بالدور الكبير الذي تلعبه الشرطة ونرى أنه من الضروري في المرحلة المقبلة أن تتم زيادة أعداد القوات من خلال فتح باب التجنيد للرتب المختلفة، خاصة الرتب الدنيا وتدريبها وتأهيلها. فالمرحلة المقبلة نريد أن تطغى اعداد وعتاد وآليات قوات الشرطة على كافة القوات الاخرى، فهي مرحلة مدنية وسلمية. ياعالم مالكم كيف تحكمون .

حينما تسلم وزير الداخلية الفريق الطريفي ادريس منصبه ظننا انه بتنسيق وتعاون مشترك بين الوزير والمدير العام الفريق اول عادل بشائر سيصل الرجلان الى خطط تمكن من تخفيف حالة الاستعداد للشرطة وتمكنهم من الانصراف الى منازلهم والجلوس الى ابنائهم، ولكننا لم نر شيئاً حتى الآن ونحن نحذركم ونقول يتوجب عليكم يا قادة الشرطة أن ترفعوا حالة الاستعداد وتتركوا القوات تنصرف فإن لابنائهم وزوجاتهم وامهاتهم عليهم حقوقاً والشرطي ليس مقطوعاً من شجرة اعلموا ذلك جيداً .

على فكرة .. دراسة عالمية أكدت أن طول أمد الاستعداد يخلق في الشرطي روح العدائية ويجعله أميل الى اثارة الفتن والمشاكل وحبك الاكاذيب والافتراءات حول افراد